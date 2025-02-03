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Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 03.02.2025 (обновлено: 10:15 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 03.02.2025
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:48:00+03:00
2025-02-03T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин.&quot;Щорса, 10, и Щорса, 8. Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И все, и их убили. Снайпер. Саня пошел помочь, ну вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили&quot;, — рассказал Забелин.По словам местных жителей, снайпер прятался в заброшенных квартирах, на чердаках и в подвалах, откуда и вел огонь."И вот, кого видел, того и стрелял", — добавил Забелин.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html
селидово
донецкая народная республика
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец

Беженец Забелин: снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин.
«

"Щорса, 10, и Щорса, 8. Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И все, и их убили. Снайпер. Саня пошел помочь, ну вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили", — рассказал Забелин.

Волчанск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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По словам местных жителей, снайпер прятался в заброшенных квартирах, на чердаках и в подвалах, откуда и вел огонь.
"И вот, кого видел, того и стрелял", — добавил Забелин.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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