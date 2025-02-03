https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html

Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец

Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 03.02.2025

Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец

Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. РИА Новости, 03.02.2025

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2025-02-03T05:48:00+03:00

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специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин."Щорса, 10, и Щорса, 8. Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И все, и их убили. Снайпер. Саня пошел помочь, ну вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили", — рассказал Забелин.По словам местных жителей, снайпер прятался в заброшенных квартирах, на чердаках и в подвалах, откуда и вел огонь."И вот, кого видел, того и стрелял", — добавил Забелин.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html

https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины