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Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец - РИА Новости, 03.02.2025
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:48:00+03:00
2025-02-03T05:48:00+03:00
2025-02-03T10:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинский снайпер прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Александр Забелин."Щорса, 10, и Щорса, 8. Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И все, и их убили. Снайпер. Саня пошел помочь, ну вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили", — рассказал Забелин.По словам местных жителей, снайпер прятался в заброшенных квартирах, на чердаках и в подвалах, откуда и вел огонь."И вот, кого видел, того и стрелял", — добавил Забелин.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
Беженец Забелин: снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово