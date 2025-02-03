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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.02.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО с 15.00 до 16.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:56:00+03:00
2025-02-03T17:56:00+03:00
2025-02-03T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 15.00 до 16.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Третьего февраля с 15.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО с 15:00 до 16:00 мск уничтожила 2 беспилотника ВСУ над Белгородской областью