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Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 03.02.2025 (обновлено: 08:35 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996950091.html
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:18:00+03:00
2025-02-03T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
ростовская область
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:Сегодня волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал об отражении массовой атаки БПЛА. Большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать, из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали.Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове, Астрахани, Волгограде, Казани и Нижнекамске позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html
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безопасность, россия, курская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Ростовская область
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 70 украинских БПЛА над регионами РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве:
  • 27 БПЛА сбили над территорией Ростовской области;
  • 25 — над Волгоградской областью;
  • семь — над Астраханской областью;
  • пять — над Воронежской областью;
  • четыре — над территорией Белгородской области;
  • два — над территорией Курской области.
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Сегодня волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал об отражении массовой атаки БПЛА. Большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать, из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали.
Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове, Астрахани, Волгограде, Казани и Нижнекамске позднее ограничения сняли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьРостовская область
 
 
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