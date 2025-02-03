https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996950091.html

Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников

Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025

Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:18:00+03:00

2025-02-03T07:18:00+03:00

2025-02-03T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:Сегодня волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал об отражении массовой атаки БПЛА. Большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать, из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали.Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове, Астрахани, Волгограде, Казани и Нижнекамске позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945686.html

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курская область

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безопасность, россия, курская область, ростовская область