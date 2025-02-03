https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996950091.html
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:18:00+03:00
2025-02-03T07:18:00+03:00
2025-02-03T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:Сегодня волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал об отражении массовой атаки БПЛА. Большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать, из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали.Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове, Астрахани, Волгограде, Казани и Нижнекамске позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945686.html
россия
курская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Ростовская область
Над территорией России ночью сбили 70 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 70 украинских БПЛА над регионами РФ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве:
- 27 БПЛА сбили над территорией Ростовской области;
- 25 — над Волгоградской областью;
- семь — над Астраханской областью;
- пять — над Воронежской областью;
- четыре — над территорией Белгородской области;
- два — над территорией Курской области.
Сегодня волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал об отражении массовой атаки БПЛА. Большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать, из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали.
Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове, Астрахани, Волгограде, Казани и Нижнекамске позднее ограничения сняли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.