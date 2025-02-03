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В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947541.html
В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю
В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.02.2025
В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю
В ДНР перехватили за прошедшую неделю 178 БПЛА украинских военных над Донецком и Макеевкой, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:03:00+03:00
2025-02-03T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В ДНР перехватили за прошедшую неделю 178 БПЛА украинских военных над Донецком и Макеевкой, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 178 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так в Ленинском районе Донецка был подавлен БПЛА с боезарядом, нацеленный на близлежащую электроподстанцию. Взрыватель на боевом заряде находился в взведенном положении, что исключило возможность его безопасно разминировать. Беспилотник был обезврежен и уничтожен накладным зарядом на месте взрывотехниками УФСБ России по ДНР. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947020.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка
В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю

В ДНР перехватили 178 украинских беспилотников за неделю

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В ДНР перехватили за прошедшую неделю 178 БПЛА украинских военных над Донецком и Макеевкой, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 178 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
Так в Ленинском районе Донецка был подавлен БПЛА с боезарядом, нацеленный на близлежащую электроподстанцию. Взрыватель на боевом заряде находился в взведенном положении, что исключило возможность его безопасно разминировать. Беспилотник был обезврежен и уничтожен накладным зарядом на месте взрывотехниками УФСБ России по ДНР. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевка
 
 
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