https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947541.html

В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю

В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.02.2025

В ДНР перехватили 178 беспилотников ВСУ за неделю

В ДНР перехватили за прошедшую неделю 178 БПЛА украинских военных над Донецком и Макеевкой, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:03:00+03:00

2025-02-03T06:03:00+03:00

2025-02-03T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

макеевка

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В ДНР перехватили за прошедшую неделю 178 БПЛА украинских военных над Донецком и Макеевкой, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 178 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так в Ленинском районе Донецка был подавлен БПЛА с боезарядом, нацеленный на близлежащую электроподстанцию. Взрыватель на боевом заряде находился в взведенном положении, что исключило возможность его безопасно разминировать. Беспилотник был обезврежен и уничтожен накладным зарядом на месте взрывотехниками УФСБ России по ДНР. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947020.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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донецкая народная республика, россия, макеевка