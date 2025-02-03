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Над Каспийским морем сбили украинский беспилотник
Над Каспийским морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.02.2025
Над Каспийским морем сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 07.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Каспийским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:56:00+03:00
2025-02-03T09:56:00+03:00
2025-02-03T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
каспийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 07.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Каспийским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего февраля около 07.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Каспийским морем сбили украинский беспилотник
МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Каспийским морем