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В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми - РИА Новости, 03.02.2025
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:53:00+03:00
2025-02-03T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Украинские боевики продолжают террористические атаки против мирных жителей Курской области. Вчера на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки (Беловский район) беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину, где ехало двое мужчин. Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир не пострадал", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, раненый сразу же был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, угрозы для жизни нет. "Снова призываю наших граждан: не подвергайте себя напрасному риску! Враг жесток и на фоне наших военных успехов наращивает свои атаки против мирных людей. Берегите себя и своих близких", - добавил он.
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происшествия, курская область, беловский район, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми

Хинштейн: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на машину, ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Украинские боевики продолжают террористические атаки против мирных жителей Курской области. Вчера на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки (Беловский район) беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину, где ехало двое мужчин. Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир не пострадал", - говорится в сообщении.
По словам Хинштейна, раненый сразу же был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, угрозы для жизни нет.
"Снова призываю наших граждан: не подвергайте себя напрасному риску! Враг жесток и на фоне наших военных успехов наращивает свои атаки против мирных людей. Берегите себя и своих близких", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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