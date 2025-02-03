https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми - РИА Новости, 03.02.2025
В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:53:00+03:00
2025-02-03T08:53:00+03:00
2025-02-03T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Украинские боевики продолжают террористические атаки против мирных жителей Курской области. Вчера на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки (Беловский район) беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину, где ехало двое мужчин. Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир не пострадал", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, раненый сразу же был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, угрозы для жизни нет. "Снова призываю наших граждан: не подвергайте себя напрасному риску! Враг жесток и на фоне наших военных успехов наращивает свои атаки против мирных людей. Берегите себя и своих близких", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, беловский район, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с людьми
Хинштейн: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на машину, ранен мужчина