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В США набросились на Бербок из-за Украины - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/berbok-1997125953.html
В США набросились на Бербок из-за Украины
В США набросились на Бербок из-за Украины - РИА Новости, 03.02.2025
В США набросились на Бербок из-за Украины
Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:16:00+03:00
2025-02-03T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
украина
сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок по конфликту на Украине. "Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — сказал он. Сакс добавил, что Западу нужно восстановить дипломатию, потому что без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. По его мнению, сейчас Германия отказалась от переговорных принципов. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html
https://ria.ru/20250203/filippo-1997114127.html
германия
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в мире, германия, анналена бербок, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Украина, США
В США набросились на Бербок из-за Украины

Экономист Сакс раскритиковал политику Бербок по конфликту на Украине

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок по конфликту на Украине.

"Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — сказал он.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Сакс добавил, что Западу нужно восстановить дипломатию, потому что без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. По его мнению, сейчас Германия отказалась от переговорных принципов.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокУкраинаСША
 
 
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