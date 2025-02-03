https://ria.ru/20250203/berbok-1997125953.html

В США набросились на Бербок из-за Украины

В США набросились на Бербок из-за Украины - РИА Новости, 03.02.2025

В США набросились на Бербок из-за Украины

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:16:00+03:00

2025-02-03T16:16:00+03:00

2025-02-03T16:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок по конфликту на Украине. "Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — сказал он. Сакс добавил, что Западу нужно восстановить дипломатию, потому что без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. По его мнению, сейчас Германия отказалась от переговорных принципов. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html

https://ria.ru/20250203/filippo-1997114127.html

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украина

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в мире, германия, анналена бербок, украина, сша