В США набросились на Бербок из-за Украины
Экономист Сакс раскритиковал политику Бербок по конфликту на Украине
© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Berliner Zeitung раскритиковал политику главы МИД Германии Анналены Бербок по конфликту на Украине.
"Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — сказал он.
"Уходящий министр иностранных дел Анналена Бербок, как и наш министр иностранных дел (бывший госсекретарь США Блинкен - Прим.ред), была, по сути, военным министром, а не дипломатом", — сказал он.
Сакс добавил, что Западу нужно восстановить дипломатию, потому что без нее нет ни экономического, ни социального успеха, ни безопасности. По его мнению, сейчас Германия отказалась от переговорных принципов.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.