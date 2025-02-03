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СМИ: Турция может создать в Сирии две военные базы - РИА Новости, 03.02.2025
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07:56 03.02.2025 (обновлено: 07:57 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bazy-1996951651.html
СМИ: Турция может создать в Сирии две военные базы
СМИ: Турция может создать в Сирии две военные базы - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: Турция может создать в Сирии две военные базы
Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:56:00+03:00
2025-02-03T07:57:00+03:00
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
башар асад
f-16
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники. Израиль строит базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, сообщила ранее американская газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и эксперта. "По утверждению арабских источников, Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой. Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы будут обучать сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии. На этих базах Турция разместит 50 истребителей F-16 до завершения строительства сирийских ВВС, чтобы предотвратить любые атаки, которые могут быть направлены против суверенитета страны", - пишет издание. Официальные власти пока не комментировали данные сообщения. Также издание сообщило, что новая администрация Сирии запросила у Турции БПЛА, радары и системы РЭБ для контроля над границей с Израилем. "Правительство в Дамаске, чьим основным запросом к Анкаре являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), хочет, чтобы помимо турецких БПЛА на границе были размещены радары, системы радиоэлектронной борьбы и интегрированные системы безопасности, особенно в контексте контроля над израильским пограничным коридором", - сообщило издание. Газета также пишет со ссылкой на представителя министерства обороны Сирии, что первая поставка БПЛА может состояться в ближайшее время. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996949611.html
https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html
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сирия
турция
дамаск (город)
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в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад, f-16
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад, F-16
СМИ: Турция может создать в Сирии две военные базы

Türkiye: Турция может создать в Сирии две военные базы

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.
Израиль строит базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, сообщила ранее американская газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и эксперта.
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"По утверждению арабских источников, Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой. Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы будут обучать сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии. На этих базах Турция разместит 50 истребителей F-16 до завершения строительства сирийских ВВС, чтобы предотвратить любые атаки, которые могут быть направлены против суверенитета страны", - пишет издание.
Официальные власти пока не комментировали данные сообщения.
Также издание сообщило, что новая администрация Сирии запросила у Турции БПЛА, радары и системы РЭБ для контроля над границей с Израилем.
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"Правительство в Дамаске, чьим основным запросом к Анкаре являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), хочет, чтобы помимо турецких БПЛА на границе были размещены радары, системы радиоэлектронной борьбы и интегрированные системы безопасности, особенно в контексте контроля над израильским пограничным коридором", - сообщило издание.
Газета также пишет со ссылкой на представителя министерства обороны Сирии, что первая поставка БПЛА может состояться в ближайшее время.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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