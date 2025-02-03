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Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов - РИА Новости, 03.02.2025
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18:25 03.02.2025 (обновлено: 19:03 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bayru-1997167096.html
Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов
Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов - РИА Новости, 03.02.2025
Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов
Премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, рискуя получить вотум недоверия оппозиции. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:25:00+03:00
2025-02-03T19:03:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, рискуя получить вотум недоверия оппозиции."Впервые в истории Пятой республики наша страна всё еще находится без бюджета в феврале. Все партии были приняты и выслушаны. Да, этот бюджет не идеален, но он нам нужен", - заявил Байру в ходе заседания Нацсобрания Франции.Затем председатель нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве сообщила, что "в соответствии со статьей 49.3 конституции бюджет считается принятым".Чтобы опротестовать проведение бюджета без голосования парламентариев, оппозиция имеет право выдвинуть вотум недоверия премьеру в течение 48 часов. Левая партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что прибегнет к этой возможности. Фракция правой партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен указала, что определится со своей позицией в среду, а социалисты отметили, что не намерены поддерживать вотум недоверия из-за законопроекта о бюджете, который необходим государству, но выдвинут его позже.Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124.Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году.Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250128/mask-1995818862.html
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политика, франция, в мире, франсуа байру, марин ле пен
Политика, Франция, В мире, Франсуа Байру, Марин Ле Пен
Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов

Байру провел законопроект о бюджете на 2025 год в обход голосования депутатов

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, рискуя получить вотум недоверия оппозиции.
"Впервые в истории Пятой республики наша страна всё еще находится без бюджета в феврале. Все партии были приняты и выслушаны. Да, этот бюджет не идеален, но он нам нужен", - заявил Байру в ходе заседания Нацсобрания Франции.
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Затем председатель нижней палаты парламента Яэль-Брон Пиве сообщила, что "в соответствии со статьей 49.3 конституции бюджет считается принятым".
Чтобы опротестовать проведение бюджета без голосования парламентариев, оппозиция имеет право выдвинуть вотум недоверия премьеру в течение 48 часов. Левая партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что прибегнет к этой возможности. Фракция правой партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен указала, что определится со своей позицией в среду, а социалисты отметили, что не намерены поддерживать вотум недоверия из-за законопроекта о бюджете, который необходим государству, но выдвинут его позже.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру
2 февраля, 18:14
Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124.
Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году.
Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
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