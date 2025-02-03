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В Азербайджане нейтрализовали группировку, готовившую теракты - РИА Новости, 03.02.2025
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10:01 03.02.2025 (обновлено: 10:10 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/azerbaydzhan-1996971029.html
В Азербайджане нейтрализовали группировку, готовившую теракты
В Азербайджане нейтрализовали группировку, готовившую теракты - РИА Новости, 03.02.2025
В Азербайджане нейтрализовали группировку, готовившую теракты
Спецслужбы Азербайджана ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:01:00+03:00
2025-02-03T10:10:00+03:00
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. Спецслужбы Азербайджана ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на территории республики, говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Азербайджана."Спецслужбы предприняли совместные комплексные меры по выявлению террористических провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджан членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями. Оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что осужденный за участие в деятельности террористической группировки "Лесные братья" Гадир Гаджиев, войдя в преступную связь с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюлалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими, вел с ними подготовку к терактам на территории Гусарского района, создавал подземные укрытия в лесном массиве на территории сел Хиль, Джибир и Ясаб, обеспечивали снабжение этих укрытий боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими приспособлениями и другими средствами", - говорится в сообщении.В заявлении также отмечено, что в ходе операции в городе Гусар один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа."Алипаша Кямилов бросил 2 ручные гранаты "РГО-78", в результате чего один из спецназовцев был ранен. В ходе операции Кямилов был обезврежен. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир (Гусарский район – ред.) были обнаружены тайные укрытия и места хранения. Члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюлалиев, применившие взрывные устройства и оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы. В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенные для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и пули для автоматов, а также флаг, который является символом незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", - говорится в сообщении.По данным силовых структур Азербайджана, также было установлено, что Назим Закиев, один из членов террористической группировки, скрывался на ферме близ села Хил, а Кямран Керимханов и Ровшан Лачинов - в самом селе Хил. "Они были обезврежены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Следствие выявило круг лиц, входящих в преступную группировку, детали и доказательства, касающиеся ее формирования, снабжения и планов", - отмечается в сообщении МВД и СГБ Азербайджана.
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азербайджан, в мире
Азербайджан, В мире
В Азербайджане нейтрализовали группировку, готовившую теракты

МВД Азербайджана заявило о нейтрализации группировки, готовившей теракты

© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. Спецслужбы Азербайджана ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями, которая планировала тракты на территории республики, говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Азербайджана.
"Спецслужбы предприняли совместные комплексные меры по выявлению террористических провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджан членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями. Оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что осужденный за участие в деятельности террористической группировки "Лесные братья" Гадир Гаджиев, войдя в преступную связь с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюлалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими, вел с ними подготовку к терактам на территории Гусарского района, создавал подземные укрытия в лесном массиве на территории сел Хиль, Джибир и Ясаб, обеспечивали снабжение этих укрытий боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими приспособлениями и другими средствами", - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечено, что в ходе операции в городе Гусар один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа.
"Алипаша Кямилов бросил 2 ручные гранаты "РГО-78", в результате чего один из спецназовцев был ранен. В ходе операции Кямилов был обезврежен. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир (Гусарский район – ред.) были обнаружены тайные укрытия и места хранения. Члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюлалиев, применившие взрывные устройства и оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы. В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенные для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и пули для автоматов, а также флаг, который является символом незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией", - говорится в сообщении.
По данным силовых структур Азербайджана, также было установлено, что Назим Закиев, один из членов террористической группировки, скрывался на ферме близ села Хил, а Кямран Керимханов и Ровшан Лачинов - в самом селе Хил. "Они были обезврежены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Следствие выявило круг лиц, входящих в преступную группировку, детали и доказательства, касающиеся ее формирования, снабжения и планов", - отмечается в сообщении МВД и СГБ Азербайджана.
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