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В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена - РИА Новости, 03.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:04 03.02.2025 (обновлено: 05:47 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html
В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена
В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена - РИА Новости, 03.02.2025
В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена
В Австрии состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине героического побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T01:04:00+03:00
2025-02-03T05:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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обсе
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. В Австрии состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине героического побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило посольство России. "По случаю 80-й годовщины побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен родственники погибших и выживших узников - Героя Советского Союза, гвардии полковника Анатолия Николаевича Кобликова и Тихона Михайловича Негириша, представители посольства России в Австрии, постпредств при МО и ОБСЕ, РЦНК в Вене, собора Святого Николая в Вене, соотечественники, члены Общества антифашистов, участников сопротивления и жертв фашизма федеральной земли Верхняя Австрия приняли участие в ряде памятных мероприятий", — говорится в сообщении.В мемориальном комплексе "Маутхаузен" возложили венки и цветы к памятной доске, где располагался 20-й "блок смерти", к центральному советскому монументу и памятнику герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву.В городе Рид участники акции возложили цветы к памятному обелиску, установленному его жителями в память о трагедии, в городе Швертберг — к обновленному мемориалу, открытому в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20250202/volgograd-1996927869.html
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
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в мире, австрия, россия, вена, обсе, рцнк, маутхаузен, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австрия, Россия, Вена, ОБСЕ, РЦНК, Маутхаузен, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена

В Австрии прошли мероприятия, посвященные 80-летию побега из лагеря Маутхаузен

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. В Австрии состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине героического побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило посольство России.
"По случаю 80-й годовщины побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен родственники погибших и выживших узников - Героя Советского Союза, гвардии полковника Анатолия Николаевича Кобликова и Тихона Михайловича Негириша, представители посольства России в Австрии, постпредств при МО и ОБСЕ, РЦНК в Вене, собора Святого Николая в Вене, соотечественники, члены Общества антифашистов, участников сопротивления и жертв фашизма федеральной земли Верхняя Австрия приняли участие в ряде памятных мероприятий", — говорится в сообщении.
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В мемориальном комплексе "Маутхаузен" возложили венки и цветы к памятной доске, где располагался 20-й "блок смерти", к центральному советскому монументу и памятнику герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву.
В городе Рид участники акции возложили цветы к памятному обелиску, установленному его жителями в память о трагедии, в городе Швертберг — к обновленному мемориалу, открытому в ноябре прошлого года.
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