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ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 03.02.2025 (обновлено: 12:48 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/astrakhan-1997026469.html
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.02.2025
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астрахани остановил работу после сигналов об опасности БПЛА, это позволило избежать повреждения объектов химической... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:44:00+03:00
2025-02-03T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
telegram
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астрахани остановил работу после сигналов об опасности БПЛА, это позволило избежать повреждения объектов химической опасности, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Работаем на месте сегодняшнего ночного происшествия. Заслушал доклады руководителей предприятия", - написал он в Telegram. Губернатор отметил, что ситуация контролируемая, угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет. "Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности", - добавил Бабушкин. По его данным, Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ ведет постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет. Как сообщало Минобороны России, российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над территорией Астраханской области. Бабушкин информировал, что ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА на объекты, расположенные на территории региона, в том числе топливно-энергетического комплекса (ТЭК). При падении одного из беспилотников произошло возгорание, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250203/bpl-1996956467.html
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происшествия, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА

Бабушкин: ГПЗ остановил работу после сигналов об опасности БПЛА, повреждений нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астрахани остановил работу после сигналов об опасности БПЛА, это позволило избежать повреждения объектов химической опасности, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Работаем на месте сегодняшнего ночного происшествия. Заслушал доклады руководителей предприятия", - написал он в Telegram.
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Губернатор отметил, что ситуация контролируемая, угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет.
"Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности", - добавил Бабушкин.
По его данным, Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ ведет постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет.
Как сообщало Минобороны России, российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над территорией Астраханской области.
Бабушкин информировал, что ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА на объекты, расположенные на территории региона, в том числе топливно-энергетического комплекса (ТЭК). При падении одного из беспилотников произошло возгорание, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАстраханская областьАстраханьИгорь БабушкинTelegramФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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