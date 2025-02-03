Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна
Алаудинов: бойцы батальона "Арбат" достойно выполняли задачи в Курской области
© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "Арбат", основатель которого Армен Саркисян погиб в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса", достойно выполняли боевые задачи в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. Хочу сказать, что Армен был достойным сыном нашего Отечества. Считаю, что гибель Армена - это большая потеря для армянского народа, так же как и для России тоже. Армен с достоинством защищал наше Отечество. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение "Арбат" свои боевые задачи. Между нами была тесная связь именно в формате участия в боевых действиях", - сказал Алаудинов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Он отметил, что "враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание". "Война идет на фронте, война идет за нашими спинами. И враг при каждой возможности наносит нам удар в спину и, конечно, уносит жизни достойных ребят, которые защищают наше Отечество каждый на своем фронте, на своем участке. И этот случай является одним из тех, когда враг нанес нам удар в спину. Мы же в свою очередь будем бить врага до тех пор, пока он не перестанет существовать", - добавил Алаудинов.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.