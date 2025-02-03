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Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна - РИА Новости, 03.02.2025
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15:01 03.02.2025 (обновлено: 15:59 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна - РИА Новости, 03.02.2025
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна
Бойцы добровольческого батальона "Арбат", основатель которого Армен Саркисян погиб в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса", достойно выполняли боевые... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:01:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
происшествия
россия
курская область
донецкая народная республика
апты алаудинов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "Арбат", основатель которого Армен Саркисян погиб в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса", достойно выполняли боевые задачи в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. "Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. Хочу сказать, что Армен был достойным сыном нашего Отечества. Считаю, что гибель Армена - это большая потеря для армянского народа, так же как и для России тоже. Армен с достоинством защищал наше Отечество. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение "Арбат" свои боевые задачи. Между нами была тесная связь именно в формате участия в боевых действиях", - сказал Алаудинов на видео, размещенном в его Telegram-канале. Он отметил, что "враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание". "Война идет на фронте, война идет за нашими спинами. И враг при каждой возможности наносит нам удар в спину и, конечно, уносит жизни достойных ребят, которые защищают наше Отечество каждый на своем фронте, на своем участке. И этот случай является одним из тех, когда враг нанес нам удар в спину. Мы же в свою очередь будем бить врага до тех пор, пока он не перестанет существовать", - добавил Алаудинов. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/dugin-1997103710.html
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происшествия, россия, курская область, донецкая народная республика, апты алаудинов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна

Алаудинов: бойцы батальона "Арбат" достойно выполняли задачи в Курской области

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона "Арбат", основатель которого Армен Саркисян погиб в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса", достойно выполняли боевые задачи в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. Хочу сказать, что Армен был достойным сыном нашего Отечества. Считаю, что гибель Армена - это большая потеря для армянского народа, так же как и для России тоже. Армен с достоинством защищал наше Отечество. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение "Арбат" свои боевые задачи. Между нами была тесная связь именно в формате участия в боевых действиях", - сказал Алаудинов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом
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Он отметил, что "враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание". "Война идет на фронте, война идет за нашими спинами. И враг при каждой возможности наносит нам удар в спину и, конечно, уносит жизни достойных ребят, которые защищают наше Отечество каждый на своем фронте, на своем участке. И этот случай является одним из тех, когда враг нанес нам удар в спину. Мы же в свою очередь будем бить врага до тех пор, пока он не перестанет существовать", - добавил Алаудинов.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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ПроисшествияРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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