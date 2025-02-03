https://ria.ru/20250203/alyeparusa-1996989083.html
К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет
К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет - РИА Новости, 03.02.2025
К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет
К дому в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, прилетел вертолет, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:04:00+03:00
2025-02-03T11:04:00+03:00
2025-02-03T11:20:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
москва
московский авиационный центр (мац)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. К дому в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, прилетел вертолет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На место прилетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), обычно использующийся для эвакуации пострадавших.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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Вертолет Московского авиационного центра над домом в ЖК "Алые паруса"
К дому в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, прилетел вертолет Московского авиационного центра, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-03T11:04
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взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, москва, московский авиационный центр (мац), следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Москва, Московский авиационный центр (МАЦ), Следственный комитет России (СК РФ)
К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет
К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет Московского авиационного центра