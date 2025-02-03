https://ria.ru/20250203/alyeparusa-1996989083.html

К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет

К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет - РИА Новости, 03.02.2025

К ЖК "Алые паруса" прилетел вертолет

К дому в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, прилетел вертолет, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.02.2025

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взрыв в жк "алые паруса" в москве

происшествия

москва

московский авиационный центр (мац)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. К дому в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве, где произошел взрыв, прилетел вертолет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На место прилетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), обычно использующийся для эвакуации пострадавших.Один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996976868.html

москва

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Вертолет Московского авиационного центра над домом в ЖК "Алые паруса" К дому в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, прилетел вертолет Московского авиационного центра, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-03T11:04 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, москва, московский авиационный центр (мац), следственный комитет россии (ск рф)