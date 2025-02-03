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В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
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10:30 03.02.2025 (обновлено: 10:32 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996974859.html
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
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владикавказ
грозный
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ) в 10.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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владикавказ
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владикавказ, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Грозный, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"В аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ) в 10.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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ВладикавказГрозныйМахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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