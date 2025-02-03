https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996974859.html
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:30:00+03:00
2025-02-03T10:30:00+03:00
2025-02-03T10:32:00+03:00
владикавказ
грозный
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ) в 10.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996970170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Грозный, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В трех аэропортах на Северном Кавказе сняли временные ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы