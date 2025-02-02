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В Польше упал российский метеорологический зонд - РИА Новости, 02.02.2025
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23:58 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/zond-1996936126.html
В Польше упал российский метеорологический зонд
В Польше упал российский метеорологический зонд - РИА Новости, 02.02.2025
В Польше упал российский метеорологический зонд
Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:58:00+03:00
2025-02-02T23:58:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. "Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские", - говорится в сообщении. Проясняется, что "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным радиостанции, устройство уже проверено пожарными на предмет химической опасности, угрозы не выявлено. В начале года польские власти сообщали об одном залетевшем с российской стороны метеозонде. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства было обнаружено несколько таких предметов. Варминько-Мазурское воеводство Польши граничит с Калининградской областью России. Протяженность сухопутной границы составляет около 200 километров.
https://ria.ru/20241224/nasa-1991095777.html
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в мире, польша, калининградская область, россия
В мире, Польша, Калининградская область, Россия
В Польше упал российский метеорологический зонд

RMF FM: в районе польского Ольштына упал российский метеорологический зонд

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM.
"Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские", - говорится в сообщении.
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Проясняется, что "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве.
По данным радиостанции, устройство уже проверено пожарными на предмет химической опасности, угрозы не выявлено.
В начале года польские власти сообщали об одном залетевшем с российской стороны метеозонде. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства было обнаружено несколько таких предметов.
Варминько-Мазурское воеводство Польши граничит с Калининградской областью России. Протяженность сухопутной границы составляет около 200 километров.
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