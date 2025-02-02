https://ria.ru/20250202/zond-1996936126.html

В Польше упал российский метеорологический зонд

В Польше упал российский метеорологический зонд - РИА Новости, 02.02.2025

В Польше упал российский метеорологический зонд

Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:58:00+03:00

2025-02-02T23:58:00+03:00

2025-02-02T23:58:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. "Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские", - говорится в сообщении. Проясняется, что "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным радиостанции, устройство уже проверено пожарными на предмет химической опасности, угрозы не выявлено. В начале года польские власти сообщали об одном залетевшем с российской стороны метеозонде. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства было обнаружено несколько таких предметов. Варминько-Мазурское воеводство Польши граничит с Калининградской областью России. Протяженность сухопутной границы составляет около 200 километров.

https://ria.ru/20241224/nasa-1991095777.html

https://ria.ru/20240903/nasa-1970375722.html

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