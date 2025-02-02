https://ria.ru/20250202/zond-1996936126.html
В Польше упал российский метеорологический зонд
В Польше упал российский метеорологический зонд - РИА Новости, 02.02.2025
В Польше упал российский метеорологический зонд
Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:58:00+03:00
2025-02-02T23:58:00+03:00
2025-02-02T23:58:00+03:00
в мире
польша
калининградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f07b0bb90ef4748cf7c3d04e3f9200.jpg
ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Российский метеорологический зонд упал в районе польского Ольштына, сообщает радиостанция RMF FM. "Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские", - говорится в сообщении. Проясняется, что "устройство с маркировкой, написанной кириллицей", было найдено в Тренкуске недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным радиостанции, устройство уже проверено пожарными на предмет химической опасности, угрозы не выявлено. В начале года польские власти сообщали об одном залетевшем с российской стороны метеозонде. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства было обнаружено несколько таких предметов. Варминько-Мазурское воеводство Польши граничит с Калининградской областью России. Протяженность сухопутной границы составляет около 200 километров.
https://ria.ru/20241224/nasa-1991095777.html
https://ria.ru/20240903/nasa-1970375722.html
польша
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f574cde94c661302c662cbc322b80d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, калининградская область, россия
В мире, Польша, Калининградская область, Россия
В Польше упал российский метеорологический зонд
RMF FM: в районе польского Ольштына упал российский метеорологический зонд