Экс-президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо
CTK: экс-президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо
Милош Земан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент Чехии Милош Земан принял в субботу в своем доме в поселке Ланы неподалеку от Праги главу МИД Словакии Юрая Бланара и в ходе обсуждения отношений между обеими странами выразил свою поддержку словацкому премьер-министру Роберту Фицо, который ранее, в пятницу, заявил о том, что Чехия якобы вмешивается в дела его страны, сообщило агентство ЧТК.
"Бывший президент Чехии Милош Земан встретился в субботу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром. Собеседники сошлись во мнении о важности максимально хороших отношений между двумя соседними государствами, которые в последнее время заметно охладились на правительственном уровне из-за разногласий по ряду позиций. При этом Земан сообщил журналистам, что в ходе разговора с Бланаром он выразил поддержку премьеру Словакии Роберту Фицо", - говорится в материале агентства.
Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине
30 января, 19:46
Отмечается, что Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились, в основном, в отношении Украины. В пятницу Фицо раскритиковал Чехию, заявив, что ее политики и СМИ якобы вмешиваются во внутренние дела Словакии. В связи с этим чешский премьер Петр Фиала назвал в пятницу подобное обвинение абсурдным, а глава чешского МИД Ян Липавский также в пятницу отверг обвинения со стороны Фицо и призвал не возводить искусственные стены между народами обеих стран.
По словам Земана, во время встречи с Бланаром они обсудили ситуацию в Словакии, международные события и поставки сырья. "Главное, что мы пришли к единому мнению о необходимости наилучших отношений между Чехией и Словакией", - подчеркнул Земан.
До 31 декабря 1992 года включительно Чехия и Словакия составляли единое государситво – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами.
Земан занимал пост президента Чешской республики в течение двух пятилетних сроков - с 2013 по 2018 год и с 2018 по 2023 год.