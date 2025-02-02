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Экс-президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Экс-президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо - РИА Новости, 02.02.2025

Экс-президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Бывший президент Чехии Милош Земан принял в субботу в своем доме в поселке Ланы неподалеку от Праги главу МИД Словакии Юрая Бланара и в ходе обсуждения... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T00:54:00+03:00

2025-02-02T00:54:00+03:00

2025-02-02T00:54:00+03:00

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ПРАГА, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент Чехии Милош Земан принял в субботу в своем доме в поселке Ланы неподалеку от Праги главу МИД Словакии Юрая Бланара и в ходе обсуждения отношений между обеими странами выразил свою поддержку словацкому премьер-министру Роберту Фицо, который ранее, в пятницу, заявил о том, что Чехия якобы вмешивается в дела его страны, сообщило агентство ЧТК. "Бывший президент Чехии Милош Земан встретился в субботу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром. Собеседники сошлись во мнении о важности максимально хороших отношений между двумя соседними государствами, которые в последнее время заметно охладились на правительственном уровне из-за разногласий по ряду позиций. При этом Земан сообщил журналистам, что в ходе разговора с Бланаром он выразил поддержку премьеру Словакии Роберту Фицо", - говорится в материале агентства. Отмечается, что Прага приостановила чешско-словацкие межправительственные консультации в марте 2024 года из-за разногласий с Братиславой по ключевым вопросам внешней политики, которые проявились, в основном, в отношении Украины. В пятницу Фицо раскритиковал Чехию, заявив, что ее политики и СМИ якобы вмешиваются во внутренние дела Словакии. В связи с этим чешский премьер Петр Фиала назвал в пятницу подобное обвинение абсурдным, а глава чешского МИД Ян Липавский также в пятницу отверг обвинения со стороны Фицо и призвал не возводить искусственные стены между народами обеих стран. По словам Земана, во время встречи с Бланаром они обсудили ситуацию в Словакии, международные события и поставки сырья. "Главное, что мы пришли к единому мнению о необходимости наилучших отношений между Чехией и Словакией", - подчеркнул Земан. До 31 декабря 1992 года включительно Чехия и Словакия составляли единое государситво – Чешскую и Словацкую Федеративную республику (ЧСФР). Парламент Словакии 17 июля 1992 года принял декларацию о независимости. Не согласные с этим решением президент ЧСФР Вацлав Гавел и премьер федерального правительства Мариан Чалфа ушли в отставку. Федеральное собрание ЧСФР 25 ноября 1992 года приняло закон о разделении страны. С 1 января 1993 года Чехия и Словакия являются самостоятельными независимыми государствами. Земан занимал пост президента Чешской республики в течение двух пятилетних сроков - с 2013 по 2018 год и с 2018 по 2023 год.

https://ria.ru/20250130/fitso-1996481716.html

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в мире, словакия, чехия, прага, милош земан, роберт фицо, петр фиала