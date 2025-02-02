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"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996916995.html
"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России
"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России - РИА Новости, 02.02.2025
"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России
Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:47:00+03:00
2025-02-02T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
скотт риттер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией.Так он отреагировал на заявление главы киевского режима в интервью Associated Press о том, что Россия якобы не хочет справедливого урегулирования конфликта на Украине."Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь? Избравшись президентом после предвыборных обещаний мира с Россией, вы сказали своим советникам, что собираетесь начать войну с ней. Ваше желание исполнилось. Теперь платите по счетам", — возмутился он.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.Российский лидер подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996906696.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Скотт Риттер
"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России

Экс-разведчик Риттер раскритиковал заявление Зеленского об окончании конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией.
Так он отреагировал на заявление главы киевского режима в интервью Associated Press о том, что Россия якобы не хочет справедливого урегулирования конфликта на Украине.
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Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
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"Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь? Избравшись президентом после предвыборных обещаний мира с Россией, вы сказали своим советникам, что собираетесь начать войну с ней. Ваше желание исполнилось. Теперь платите по счетам", — возмутился он.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Российский лидер подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСкотт Риттер
 
 
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