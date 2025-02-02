Зеленский заявил о планах переговоров с Россией после встречи с Трампом
Зеленский выразил намерение начать переговоры с Россией после встречи с Трампом
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что после того, как он встретится с президентом США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.
Карлсон жестко высказался о Зеленском
Вчера, 13:16
Он добавил, что Киев находится в контакте с администрацией Трампа, однако дискуссии пока носят обобщенный характер.
Зеленский выразил надежду, что личные встречи представителей Киева и США пройдут в скором времени для разработки более детальных соглашений. В то же время он сообщил, что визит спецпосланника США по Украине Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам".
В Раде раскрыли, как Трамп относится к Зеленскому
31 января, 04:22
Глава киевского режима также сказал, что не считает выдвигаемую западными странами идею отправки миротворцев на Украину достаточной гарантией безопасности.
Накануне Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
При этом Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать.
Российский лидер напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам глава киевского режима хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
"На грани". В США сделали резкое заявление о Зеленском
30 января, 10:54