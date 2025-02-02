В "Артеке" прокомментировали запрет доступа к своему сайту в Латвии
Блокировка сайта "Артека" в Латвии не удивила руководство детского центра
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Запрет доступа к сайту международного детского центра "Артек" в Латвии идет в русле международных санкций в отношении лагеря, но введенные ограничения не действуют, дети из-за рубежа продолжают ехать в Крым, сказал РИА Новости директор "Артека" Константин Федоренко.
Латвия закрыла доступ к сайту международного детского центра "Артек" и ряду других сайтов российских структур и организаций, сообщили СМИ. В приводившемся решении Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) бездоказательно утверждается, что информация, опубликованная на данных сайтах, якобы "может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу национальной безопасности страны".
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"А как угрожает сайт "Артека" национальной безопасности страны? Каким образом он может негативно повлиять на сосуществование разных групп общества? Вопросы риторические. Благодарю наших латвийских друзей за то, что читают наш ресурс", - сказал директор центра.
Не смотря на эту "мотивацию" запрета, решение латвийских властей в "Артеке" не удивило, отметил Федоренко.
"Конечно, мы уже ничему не удивляемся. "Артек" как организация внесен в санкционный список 30 стран мира. Такими действиями наши "друзья" доказывают и подтверждают правильность всего того, что мы делаем. А что мы делаем? Мы учим детей дружить, взаимоуважению, обмениваться культурами и традициями народностей России и мира. Санкции не работают, дети в "Артек" едут, теперь наш сайт пытаются запретить" , - сказал Федоренко.
В юбилейном 2025 году Артек готовится принять до 50 тысяч ребят со всей России и из-за рубежа, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, за целый век гостями центра стали более 2 миллионов ребят из 150 стран мира.
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Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются бесплатно по квотам, выделяемым всем субъектам России, а также тематическим партнерам детского центра. "Артек" отметит 100-летний юбилей 16 июня 2025 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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