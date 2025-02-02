https://ria.ru/20250202/zapret-1996916173.html

В "Артеке" прокомментировали запрет доступа к своему сайту в Латвии

В "Артеке" прокомментировали запрет доступа к своему сайту в Латвии - РИА Новости, 02.02.2025

В "Артеке" прокомментировали запрет доступа к своему сайту в Латвии

Запрет доступа к сайту международного детского центра "Артек" в Латвии идет в русле международных санкций в отношении лагеря, но введенные ограничения не... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:29:00+03:00

2025-02-02T19:29:00+03:00

2025-02-02T19:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Запрет доступа к сайту международного детского центра "Артек" в Латвии идет в русле международных санкций в отношении лагеря, но введенные ограничения не действуют, дети из-за рубежа продолжают ехать в Крым, сказал РИА Новости директор "Артека" Константин Федоренко. Латвия закрыла доступ к сайту международного детского центра "Артек" и ряду других сайтов российских структур и организаций, сообщили СМИ. В приводившемся решении Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) бездоказательно утверждается, что информация, опубликованная на данных сайтах, якобы "может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу национальной безопасности страны". "А как угрожает сайт "Артека" национальной безопасности страны? Каким образом он может негативно повлиять на сосуществование разных групп общества? Вопросы риторические. Благодарю наших латвийских друзей за то, что читают наш ресурс", - сказал директор центра. Не смотря на эту "мотивацию" запрета, решение латвийских властей в "Артеке" не удивило, отметил Федоренко. "Конечно, мы уже ничему не удивляемся. "Артек" как организация внесен в санкционный список 30 стран мира. Такими действиями наши "друзья" доказывают и подтверждают правильность всего того, что мы делаем. А что мы делаем? Мы учим детей дружить, взаимоуважению, обмениваться культурами и традициями народностей России и мира. Санкции не работают, дети в "Артек" едут, теперь наш сайт пытаются запретить" , - сказал Федоренко. В юбилейном 2025 году Артек готовится принять до 50 тысяч ребят со всей России и из-за рубежа, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, за целый век гостями центра стали более 2 миллионов ребят из 150 стран мира. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются бесплатно по квотам, выделяемым всем субъектам России, а также тематическим партнерам детского центра. "Артек" отметит 100-летний юбилей 16 июня 2025 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955074667.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955117509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, латвия, украина, константин федоренко, владимир путин, дмитрий чернышенко, артек, оон