Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала реорганизовать USAID - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.02.2025 (обновлено: 10:01 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/zaharova-1996868088.html
Захарова призвала реорганизовать USAID
Захарова призвала реорганизовать USAID - РИА Новости, 02.02.2025
Захарова призвала реорганизовать USAID
Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:00:00+03:00
2025-02-02T10:01:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
мария захарова
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Агентство США по… международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе", - написала она, комментируя невозможность зайти на сайт организации. Как отметила Захарова, в сферу деятельности обновленной организации могли бы войти реформирование системы пожарной безопасности США, программы по возвращению естественного гендера, а также расследование коррупции в администрациях предыдущих президентов страны. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250202/mask-1996864329.html
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, мария захарова, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Захарова призвала реорганизовать USAID

Захарова призвала реорганизовать USAID для помощи самим США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Агентство США по… международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе", - написала она, комментируя невозможность зайти на сайт организации.
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США
Вчера, 08:27
Как отметила Захарова, в сферу деятельности обновленной организации могли бы войти реформирование системы пожарной безопасности США, программы по возвращению естественного гендера, а также расследование коррупции в администрациях предыдущих президентов страны.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Было приказано". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Украине
25 января, 08:59
 
В миреСШАУкраинаРоссияМария ЗахароваДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала