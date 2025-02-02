https://ria.ru/20250202/zaharova-1996868088.html

Захарова призвала реорганизовать USAID

Захарова призвала реорганизовать USAID - РИА Новости, 02.02.2025

Захарова призвала реорганизовать USAID

Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 02.02.2025

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2025-02-02T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Агентство США по… международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе", - написала она, комментируя невозможность зайти на сайт организации. Как отметила Захарова, в сферу деятельности обновленной организации могли бы войти реформирование системы пожарной безопасности США, программы по возвращению естественного гендера, а также расследование коррупции в администрациях предыдущих президентов страны. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250202/mask-1996864329.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, мария захарова, дональд трамп, агентство по международному развитию сша