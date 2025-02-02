Захарова призвала реорганизовать USAID
Захарова призвала реорганизовать USAID для помощи самим США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID нужно реорганизовать для помощи самим Соединенным Штатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Агентство США по… международному развитию сломалось. Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе", - написала она, комментируя невозможность зайти на сайт организации.
Как отметила Захарова, в сферу деятельности обновленной организации могли бы войти реформирование системы пожарной безопасности США, программы по возвращению естественного гендера, а также расследование коррупции в администрациях предыдущих президентов страны.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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