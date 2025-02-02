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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
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12:11 02.02.2025 (обновлено: 12:45 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/yug-1996878781.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:11:00+03:00
2025-02-02T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО, уничтожены четыре склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО, уничтожены четыре склада боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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