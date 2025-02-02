https://ria.ru/20250202/yug-1996878781.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:11:00+03:00

2025-02-02T12:11:00+03:00

2025-02-02T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО, уничтожены четыре склада боеприпасов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины