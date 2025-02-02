https://ria.ru/20250202/vzryvy-1996853516.html

В районе Сум прогремели взрывы

В районе Сум прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2025

В районе Сум прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:19:00+03:00

2025-02-02T03:19:00+03:00

2025-02-02T03:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Сумы/р-н - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 22.24 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250202/vzryvy-1996851263.html

сумы

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сумы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины