https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html

В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине

В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине - РИА Новости, 02.02.2025

В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине

В США хотят проведения выборов на Украине, чтобы больше не иметь дел с Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T15:43:00+03:00

2025-02-02T15:43:00+03:00

2025-02-02T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В США хотят проведения выборов на Украине, чтобы больше не иметь дел с Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — говорится в публикации.Политик также добавил, что главе киевского режима больше нет смысла "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский