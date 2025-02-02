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В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине - РИА Новости, 02.02.2025
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15:43 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине - РИА Новости, 02.02.2025
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
В США хотят проведения выборов на Украине, чтобы больше не иметь дел с Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:43:00+03:00
2025-02-02T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В США хотят проведения выборов на Украине, чтобы больше не иметь дел с Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — говорится в публикации.Политик также добавил, что главе киевского режима больше нет смысла "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине

Депутат Рады Дубинский: Трамп больше не хочет иметь дел с Зеленским

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В США хотят проведения выборов на Украине, чтобы больше не иметь дел с Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — говорится в публикации.
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Политик также добавил, что главе киевского режима больше нет смысла "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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