https://ria.ru/20250202/vsu-1996905282.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:20:00+03:00
2025-02-02T17:20:00+03:00
2025-02-02T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсон слышны взрывы