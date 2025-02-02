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"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
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16:40 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:40:00+03:00
2025-02-02T16:40:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", — сказал Джонсон.Эксперт также указал, что теперь украинские военные стали быстрее сдавать свои позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", — подчеркнул он.В Минобороны 30 января сообщили, что ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ

Джонсон: ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать в свои ряды

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", — сказал Джонсон.
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Эксперт также указал, что теперь украинские военные стали быстрее сдавать свои позиции.
«
"На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", — подчеркнул он.
В Минобороны 30 января сообщили, что ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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