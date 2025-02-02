https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:40:00+03:00
2025-02-02T16:40:00+03:00
2025-02-02T16:40:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", — сказал Джонсон.Эксперт также указал, что теперь украинские военные стали быстрее сдавать свои позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", — подчеркнул он.В Минобороны 30 января сообщили, что ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html
https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
Джонсон: ВСУ теряют больше людей, чем могут набрать в свои ряды