https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html

"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ

"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025

"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ

Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:40:00+03:00

2025-02-02T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют больше людей, чем они могут восполнить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", — сказал Джонсон.Эксперт также указал, что теперь украинские военные стали быстрее сдавать свои позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", — подчеркнул он.В Минобороны 30 января сообщили, что ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.

https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша