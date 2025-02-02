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ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская - РИА Новости, 02.02.2025
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15:10 02.02.2025 (обновлено: 15:11 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996896208.html
ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская
ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская
Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:10:00+03:00
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в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, рассказала РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. "Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных - ред.), они чаще как бы бросаются "на убой" при одинаковой специфике. То есть я не знаю, мне неизвестны такие случаи, может, они где-то есть, чтобы патрульно-постовую часть из Ивано-Франковска или с Волыни, ее тоже отправили на ноль. На артемовское направление там, на кураховское, на великоновоселковское. Может быть, есть такие случаи, но о них неизвестно. А такое, что туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов - сколько угодно", - сообщила РИА новости сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье девушка. В качестве примера подразделения, укомплектованного русскоязычными, Жалинская упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины "Хортица", предназначенная для патрульно-постовой служб. По словам спортсменки, эта бригада уже третий год находится на фронте. В середине января телеканал RT сообщал, что четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сбежала в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. Она рассказала, что сумела покинуть территорию Украины, выехав по загранпаспорту в Польшу, а затем перебралась в Москву через Белоруссию.
https://ria.ru/20250202/soldat-1996862966.html
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в мире, украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская

Спортсменка Жалинская: ВСУ отправляют на убой русскоязычные подразделения

© Фото : RTЛариса Жалинская
Лариса Жалинская - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : RT
Лариса Жалинская . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, рассказала РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины.
"Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных - ред.), они чаще как бы бросаются "на убой" при одинаковой специфике. То есть я не знаю, мне неизвестны такие случаи, может, они где-то есть, чтобы патрульно-постовую часть из Ивано-Франковска или с Волыни, ее тоже отправили на ноль. На артемовское направление там, на кураховское, на великоновоселковское. Может быть, есть такие случаи, но о них неизвестно. А такое, что туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов - сколько угодно", - сообщила РИА новости сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье девушка.
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В качестве примера подразделения, укомплектованного русскоязычными, Жалинская упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины "Хортица", предназначенная для патрульно-постовой служб. По словам спортсменки, эта бригада уже третий год находится на фронте.
В середине января телеканал RT сообщал, что четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сбежала в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. Она рассказала, что сумела покинуть территорию Украины, выехав по загранпаспорту в Польшу, а затем перебралась в Москву через Белоруссию.
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