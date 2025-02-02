https://ria.ru/20250202/vsu-1996896208.html

ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская

ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ отправляют русскоязычных на убой, рассказала спортсменка Жалинская

Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T15:10:00+03:00

2025-02-02T15:10:00+03:00

2025-02-02T15:11:00+03:00

в мире

украина

киев

запорожье

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993528735_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_671746abfb8ea73e32b74948483e70b6.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, рассказала РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. "Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных - ред.), они чаще как бы бросаются "на убой" при одинаковой специфике. То есть я не знаю, мне неизвестны такие случаи, может, они где-то есть, чтобы патрульно-постовую часть из Ивано-Франковска или с Волыни, ее тоже отправили на ноль. На артемовское направление там, на кураховское, на великоновоселковское. Может быть, есть такие случаи, но о них неизвестно. А такое, что туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов - сколько угодно", - сообщила РИА новости сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье девушка. В качестве примера подразделения, укомплектованного русскоязычными, Жалинская упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины "Хортица", предназначенная для патрульно-постовой служб. По словам спортсменки, эта бригада уже третий год находится на фронте. В середине января телеканал RT сообщал, что четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сбежала в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. Она рассказала, что сумела покинуть территорию Украины, выехав по загранпаспорту в Польшу, а затем перебралась в Москву через Белоруссию.

https://ria.ru/20250202/soldat-1996862966.html

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

украина

киев

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины