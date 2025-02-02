Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев
Командование ВСУ на харьковском направлении бросает своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения, поэтому при первой же возможности украинские... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:45:00+03:00
2025-02-02T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении бросает своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения, поэтому при первой же возможности украинские военные стараются сдаться в плен, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, на некоторых участках фиксируется реальная динамика продвижения по линии фронта, в том числе в районах таких населенных пунктов как Двуречное и Боровая. Это связано в том числе с недостатком человеческого ресурса в рядах украинской армии. "Поэтому вот и лютуют эти ТЦК-шники (территории центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и есть у них определенные требования, показания к тому, чтобы собрать определенное количество этих бойцов, которые ничем не мотивированы, конечно. И есть все основания считать, что эти люди будут целенаправленно сдаваться в российский плен. И Украина это понимает, поэтому они под особым присмотром действуют - заградотряды. Об этом и сами пленные рассказывают", - заявил Ганчев РИА Новости. Как подчеркнул собеседник агентства, украинские военнослужащие сдаются в российский плен "при первой же возможности", потому что не хотят умирать за киевский режим и терпеть "беспредел командиров". "В самих окопах их забывают на несколько месяцев, никакого снабжения. Да и не видят просто целей. Если у бойца нет цели, есть только крик от какого-то командира с непонятными задачами, у него не появятся мотивы. Поэтому, конечно, есть частота, они ее уже все знают. И как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят", - рассказал Ганчев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html
https://ria.ru/20241211/vsu-1988626438.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2686404bc7e58d67bd1e94b16deb51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ бросают своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении бросает своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения, поэтому при первой же возможности украинские военные стараются сдаться в плен, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, на некоторых участках фиксируется реальная динамика продвижения по линии фронта, в том числе в районах таких населенных пунктов как Двуречное и Боровая. Это связано в том числе с недостатком человеческого ресурса в рядах украинской армии.
Разрушенные дома в городе Изюм, Харьковская область - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев
1 февраля, 10:15
"Поэтому вот и лютуют эти ТЦК-шники (территории центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и есть у них определенные требования, показания к тому, чтобы собрать определенное количество этих бойцов, которые ничем не мотивированы, конечно. И есть все основания считать, что эти люди будут целенаправленно сдаваться в российский плен. И Украина это понимает, поэтому они под особым присмотром действуют - заградотряды. Об этом и сами пленные рассказывают", - заявил Ганчев РИА Новости.
Как подчеркнул собеседник агентства, украинские военнослужащие сдаются в российский плен "при первой же возможности", потому что не хотят умирать за киевский режим и терпеть "беспредел командиров".
"В самих окопах их забывают на несколько месяцев, никакого снабжения. Да и не видят просто целей. Если у бойца нет цели, есть только крик от какого-то командира с непонятными задачами, у него не появятся мотивы. Поэтому, конечно, есть частота, они ее уже все знают. И как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят", - рассказал Ганчев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Российские войска уничтожают резервы ВСУ у Купянска, заявил Ганчев
11 декабря 2024, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала