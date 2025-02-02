https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html

Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев

Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025

Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев

Командование ВСУ на харьковском направлении бросает своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения, поэтому при первой же возможности украинские... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:45:00+03:00

2025-02-02T14:45:00+03:00

2025-02-02T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении бросает своих солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения, поэтому при первой же возможности украинские военные стараются сдаться в плен, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, на некоторых участках фиксируется реальная динамика продвижения по линии фронта, в том числе в районах таких населенных пунктов как Двуречное и Боровая. Это связано в том числе с недостатком человеческого ресурса в рядах украинской армии. "Поэтому вот и лютуют эти ТЦК-шники (территории центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), и есть у них определенные требования, показания к тому, чтобы собрать определенное количество этих бойцов, которые ничем не мотивированы, конечно. И есть все основания считать, что эти люди будут целенаправленно сдаваться в российский плен. И Украина это понимает, поэтому они под особым присмотром действуют - заградотряды. Об этом и сами пленные рассказывают", - заявил Ганчев РИА Новости. Как подчеркнул собеседник агентства, украинские военнослужащие сдаются в российский плен "при первой же возможности", потому что не хотят умирать за киевский режим и терпеть "беспредел командиров". "В самих окопах их забывают на несколько месяцев, никакого снабжения. Да и не видят просто целей. Если у бойца нет цели, есть только крик от какого-то командира с непонятными задачами, у него не появятся мотивы. Поэтому, конечно, есть частота, они ее уже все знают. И как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят", - рассказал Ганчев.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html

https://ria.ru/20241211/vsu-1988626438.html

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виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина