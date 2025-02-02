https://ria.ru/20250202/vsu-1996886535.html

ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов

ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов

ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:31:00+03:00

2025-02-02T13:31:00+03:00

2025-02-02T21:06:00+03:00

в мире

украина

суджа

курская область

сергей миронов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

удар всу по интернату в судже

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996866050_0:549:978:1099_1920x0_80_0_0_4bb82c8f610eb36c9b0179dc8c087694.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. "За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. Мы не опустимся до ударов возмездия по жилым домам Украины, но пора жестко бить по каждому логову фашистов и убийц", - написал Миронов. Парламентарий отметил, что иностранные руководители, посещающие Украину, являются прямыми соучастниками и спонсорами украинского террористического режима. По его мнению, их присутствие на территории Украины не должно снижать интенсивности российских ударов по центрам принятия решений.

https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html

https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html

украина

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, суджа, курская область, сергей миронов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по интернату в судже