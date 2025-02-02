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ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:31:00+03:00
2025-02-02T13:31:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
удар всу по интернату в судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. "За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. Мы не опустимся до ударов возмездия по жилым домам Украины, но пора жестко бить по каждому логову фашистов и убийц", - написал Миронов. Парламентарий отметил, что иностранные руководители, посещающие Украину, являются прямыми соучастниками и спонсорами украинского террористического режима. По его мнению, их присутствие на территории Украины не должно снижать интенсивности российских ударов по центрам принятия решений.
https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, суджа, курская область, сергей миронов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по интернату в судже
В мире, Украина, Суджа, Курская область, Сергей Миронов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удар ВСУ по интернату в Судже
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
Миронов призвал объявить ВСУ террористами после удара по интернату в Судже