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ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов - РИА Новости, 02.02.2025
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13:31 02.02.2025 (обновлено: 21:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996886535.html
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов
ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:31:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
в мире
украина
суджа
курская область
сергей миронов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
удар всу по интернату в судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. "За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. Мы не опустимся до ударов возмездия по жилым домам Украины, но пора жестко бить по каждому логову фашистов и убийц", - написал Миронов. Парламентарий отметил, что иностранные руководители, посещающие Украину, являются прямыми соучастниками и спонсорами украинского террористического режима. По его мнению, их присутствие на территории Украины не должно снижать интенсивности российских ударов по центрам принятия решений.
https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html
https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html
украина
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в мире, украина, суджа, курская область, сергей миронов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по интернату в судже
В мире, Украина, Суджа, Курская область, Сергей Миронов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удар ВСУ по интернату в Судже
ВСУ должны считаться террористами после удара в Судже, заявил Миронов

Миронов призвал объявить ВСУ террористами после удара по интернату в Судже

© Фото : соцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ должны считаться террористической организацией за нанесенный ракетный удар по зданию школы-интерната в курской Судже, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
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"За массовое убийство наших граждан в Судже ВСУ должны считаться террористической организацией. Мы не опустимся до ударов возмездия по жилым домам Украины, но пора жестко бить по каждому логову фашистов и убийц", - написал Миронов.
Парламентарий отметил, что иностранные руководители, посещающие Украину, являются прямыми соучастниками и спонсорами украинского террористического режима. По его мнению, их присутствие на территории Украины не должно снижать интенсивности российских ударов по центрам принятия решений.
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В миреУкраинаСуджаКурская областьСергей МироновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Удар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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