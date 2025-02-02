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ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра" - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжают активные наступательные действия, противник потерял до 515 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:24:00+03:00
2025-02-02T12:24:00+03:00
2025-02-02T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжают активные наступательные действия, противник потерял до 515 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении ведомства.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли до 515 военнослужащих и танк в зоне действий "Центра"