https://ria.ru/20250202/vsu-1996879939.html

ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра" - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 515 военнослужащих в зоне действий сил "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжают активные наступательные действия, противник потерял до 515 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:24:00+03:00

2025-02-02T12:24:00+03:00

2025-02-02T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжают активные наступательные действия, противник потерял до 515 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато