https://ria.ru/20250202/vsu-1996878533.html

ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник при этом потерял до 295 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:11:00+03:00

2025-02-02T12:11:00+03:00

2025-02-02T12:18:00+03:00

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник при этом потерял до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, реактивная система залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область