Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 02.02.2025 (обновлено: 12:18 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996878533.html
ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник при этом потерял до 295 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:11:00+03:00
2025-02-02T12:18:00+03:00
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник при этом потерял до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, реактивная система залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли около 300 военных в зоне действий группировки "Запад"

МО: потери ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки составили до 295 солдат

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник при этом потерял до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, реактивная система залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ
1 февраля, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала