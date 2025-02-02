https://ria.ru/20250202/vsu-1996871311.html

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области с использованием более 30 беспилотников, погиб один мирный житель, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:48:00+03:00

2025-02-02T10:48:00+03:00

2025-02-02T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области с использованием более 30 беспилотников, погиб один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов и совершены атаки 33 беспилотниками, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 12 частных домовладениях, на объекте связи, коммерческом объекте и в двух автомобилях. "В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы двумя беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Логачевка и Соболевка совершены атаки 10 БПЛА… Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки шестью БПЛА. В посёлке Малиновка в результате удара беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу с применением двух боеприпасов. В Грайворонском округе три села подверглись обстрелам шестью боеприпасами и атакам двух дронов-камикадзе. "В Краснояружском районе по селу Демидовка с БПЛА сброшены три взрывных устройства… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Красное, селу Новая Таволжанка и хутору Мухин совершены атаки с помощью восьми беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html

https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html

белгородская область

украина

старооскольский городской округ

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белгородская область, украина, старооскольский городской округ, вячеслав гладков