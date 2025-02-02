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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:16:00+03:00
2025-02-02T10:16:00+03:00
2025-02-02T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
https://ria.ru/20250128/kakhovka-1995941969.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки нанесли 31 артудар по 10 населенным пунктам Херсонской области