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В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:41:00+03:00
2025-02-02T08:41:00+03:00
2025-02-02T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
грайворонский район
происшествия
белгород
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по поселку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", — написал глава региона.Еще два человека получили ранения после атаки украинского дрона на легковой автомобиль на трассе Белгород — Шебекино.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Белгородскую область при помощи БПЛА. Накануне после удара дрона пострадал мужчина в селе Новая Деревня, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.В среду ВСУ атаковали машину скорой помощи, ехавшую на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки беспилотника. Сотрудники бригады не пострадали.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Грайворонский район, Происшествия, Белгород
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Гладков: в поселке Малиновка при детонации взрывного устройства погиб мужчина