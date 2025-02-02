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В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 02.02.2025 (обновлено: 11:10 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vsu-1996864789.html
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:41:00+03:00
2025-02-02T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
грайворонский район
происшествия
белгород
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по поселку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", — написал глава региона.Еще два человека получили ранения после атаки украинского дрона на легковой автомобиль на трассе Белгород — Шебекино.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Белгородскую область при помощи БПЛА. Накануне после удара дрона пострадал мужчина в селе Новая Деревня, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.В среду ВСУ атаковали машину скорой помощи, ехавшую на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки беспилотника. Сотрудники бригады не пострадали.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
грайворонский район
белгород
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вооруженные силы украины, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, грайворонский район, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Грайворонский район, Происшествия, Белгород
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель

Гладков: в поселке Малиновка при детонации взрывного устройства погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по поселку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", — написал глава региона.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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