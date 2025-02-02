https://ria.ru/20250202/vs-1996889488.html
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах шести населенных пунктов Курской области и отразила две контратаки на этом... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:55:00+03:00
2025-02-02T13:55:00+03:00
2025-02-02T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах шести населенных пунктов Курской области и отразила две контратаки на этом направлении, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в курском приграничье. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Сужда. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области