https://ria.ru/20250202/vs-1996889488.html

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025

ВС России отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах шести населенных пунктов Курской области и отразила две контратаки на этом... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:55:00+03:00

2025-02-02T13:55:00+03:00

2025-02-02T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах шести населенных пунктов Курской области и отразила две контратаки на этом направлении, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в курском приграничье. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Сужда. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины