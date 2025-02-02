https://ria.ru/20250202/vrach-1996853057.html
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов - РИА Новости, 02.02.2025
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
Рекомендуется отказать от употребления мандаринов людям с заболеваниями пищеварительной системы, поджелудочной железы и желчного пузыря, а также аллергией на... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T03:10:00+03:00
2025-02-02T03:10:00+03:00
2025-02-02T06:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рекомендуется отказать от употребления мандаринов людям с заболеваниями пищеварительной системы, поджелудочной железы и желчного пузыря, а также аллергией на цитрусовые, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова."Важно понимать, что мандарин – это цитрусовый фрукт, который может вызывать аллергические реакции при переедании. Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем", — сказала Дельманова. По ее словам, также педиатры не советуют давать мандарины детям до года.
https://ria.ru/20250201/vrach-1996746375.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому стоит отказаться от мандаринов
Врач Дельманова: людям с аллергией на цитрусовые стоит отказаться от мандаринов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рекомендуется отказать от употребления мандаринов людям с заболеваниями пищеварительной системы, поджелудочной железы и желчного пузыря, а также аллергией на цитрусовые, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова.
"Важно понимать, что мандарин – это цитрусовый фрукт, который может вызывать аллергические реакции при переедании. Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем", — сказала Дельманова.
По ее словам, также педиатры не советуют давать мандарины детям до года.