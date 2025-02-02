https://ria.ru/20250202/vojska-1996867238.html
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.02.2025
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
Украинские войска утром в воскресенье за час дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T09:40:00+03:00
2025-02-02T09:40:00+03:00
2025-02-02T09:40:00+03:00
горловка
украина
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нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за час дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html
https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
ВСУ за час дважды обстреляли Горловку натовскими снарядами