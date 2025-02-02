https://ria.ru/20250202/vlasti-1996893028.html

Американка, которую убийца Флойда придавил коленом, получит компенсацию

Американка, которую убийца Флойда придавил коленом, получит компенсацию - РИА Новости, 02.02.2025

Американка, которую убийца Флойда придавил коленом, получит компенсацию

Власти Миннеаполиса выплатят 600 тысяч долларов американке для урегулирования поданного ей иска против бывшего американского полицейского Дерека Шовина,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:41:00+03:00

2025-02-02T14:41:00+03:00

2025-02-02T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Миннеаполиса выплатят 600 тысяч долларов американке для урегулирования поданного ей иска против бывшего американского полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, за то, что он прижал ее к земле коленом за четыре месяца до трагедии, спровоцировавшей массовые протесты по всей территории США, сообщает телеканал ABC. По данным телеканала, американка Патти Дэй заявила в поданном в мае 2024 года иске, что она стала жертвой применения чрезмерной силы и неправомерного задержания, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет телеканал, Шовин и его коллега офицер Эллен Дженсен "жестоко выдернули" женщину из ее автомобиля и бросили на тротуар, причинив ей несколько травм. В иске утверждалось, что Шовин "принял свою фирменную позу", надавив коленом на закованную в наручники женщину. "Город Миннеаполис согласился выплатить 600 тысяч долларов для урегулирования иска женщины, которая утверждала, что бывший офицер полиции Дерек Шовин вытащил ее из минивэна и прижал к земле коленом в январе 2020 года, точно так же, как он сделал четыре месяца спустя, когда убил Джорджа Флойда", - говорится в сообщении. Согласно ABC, городской совет Миннеаполиса единогласно одобрил урегулирование иска компенсацией на сумму в 600 тысяч долларов. Отмечается, что лишь 175 тысяч долларов пойдут самой Дэй, остальные 425 тысяч получат ее адвокаты. По данным телеканала, на данный момент город выплатил уже 36 миллионов долларов для урегулирования дел о неправомерных действиях полиции с участием Шовина, 27 из которых были выплачены семье Флойда. Убийство Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.

https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

https://ria.ru/20240517/pomilovanie-1946568592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, миннеаполис, сша, джордж флойд