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Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд - РИА Новости, 02.02.2025
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03:33 02.02.2025 (обновлено: 06:16 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд - РИА Новости, 02.02.2025
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд
На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T03:33:00+03:00
2025-02-02T06:16:00+03:00
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тихий океан
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. &quot;Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются&quot;, — сказал Вильфанд.Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен."Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", — пояснил метеоролог.Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html
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земля, тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Земля, Тихий океан, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд

Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, он продлится до апреля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", — сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.
"Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", — пояснил метеоролог.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
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ЗемляТихий океанРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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