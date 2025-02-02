Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд
Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, он продлится до апреля
Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.
"Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", — пояснил метеоролог.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.