https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html

Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд

Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд - РИА Новости, 02.02.2025

Наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, рассказал Вильфанд

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:33:00+03:00

2025-02-02T03:33:00+03:00

2025-02-02T06:16:00+03:00

земля

тихий океан

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", — сказал Вильфанд.Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен."Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения", — пояснил метеоролог.Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html

https://ria.ru/20250131/zima-1996673661.html

земля

тихий океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр