СМИ: разбившийся в Вашингтоне вертолет служил в качестве "вип-такси"
WSJ: разбившийся в Вашингтоне вертолет Black Hawk служил в качестве вип-такси
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Вертолет армии США, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, был приписан к подразделению, перевозящему высокопоставленных лиц в качестве воздушного такси, а в момент катастрофы отрабатывал миссию по доставке высших руководителей страны в безопасное место в случае нападения на американскую столицу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Вертолет армии США Black Hawk, столкнувшийся с самолетом American Airlines, приземлявшимся в Национальном аэропорту Рональда Рейгана, отрабатывал одну из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу страны", - говорится в публикации.
Отмечается, что в задачу находившихся на борту военных в рамках их служебных обязанностей входили операции по обеспечению продолжения работы правительства США.
Как указывает издание, произошедшая трагедия не только поднимает вопрос о безопасности проведения тренировочных миссий, но и ставит под сомнение более рутинную роль подразделения, которой является перевозка высокопоставленных чиновников и военных по территории Вашингтона и остальной территории США.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.