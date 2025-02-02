https://ria.ru/20250202/vertolet-1996848701.html

СМИ: разбившийся в Вашингтоне вертолет служил в качестве "вип-такси"

СМИ: разбившийся в Вашингтоне вертолет служил в качестве "вип-такси" - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ: разбившийся в Вашингтоне вертолет служил в качестве "вип-такси"

Вертолет армии США, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, был приписан к подразделению, перевозящему высокопоставленных лиц в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:09:00+03:00

2025-02-02T01:09:00+03:00

2025-02-02T01:09:00+03:00

рональд рейган

дональд трамп

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Вертолет армии США, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, был приписан к подразделению, перевозящему высокопоставленных лиц в качестве воздушного такси, а в момент катастрофы отрабатывал миссию по доставке высших руководителей страны в безопасное место в случае нападения на американскую столицу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Вертолет армии США Black Hawk, столкнувшийся с самолетом American Airlines, приземлявшимся в Национальном аэропорту Рональда Рейгана, отрабатывал одну из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу страны", - говорится в публикации. Отмечается, что в задачу находившихся на борту военных в рамках их служебных обязанностей входили операции по обеспечению продолжения работы правительства США. Как указывает издание, произошедшая трагедия не только поднимает вопрос о безопасности проведения тренировочных миссий, но и ставит под сомнение более рутинную роль подразделения, которой является перевозка высокопоставленных чиновников и военных по территории Вашингтона и остальной территории США. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996752961.html

https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном