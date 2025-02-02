https://ria.ru/20250202/vdnh-1996894857.html
На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы
На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025
На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы
Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память героев Сталинградской битвы и выстроились в силуэт памятника... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:56:00+03:00
2025-02-02T14:56:00+03:00
2025-02-02T14:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сталинград
молодая гвардия единой россии
мгер
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996891208_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b47810b0f1a9cb0aebc01a6167de1416.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память героев Сталинградской битвы и выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать" на ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР. "В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Москве более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" на ВДНХ развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать" и надпись "ЗОВЕТ", - говорится в сообщении пресс-службы. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в мировой истории. "Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг наших предков, которые отстояли Сталинград ценой собственных жизней. Сегодня в память о Победе в Сталинградской битве в Москве более 3 тысяч наших активистов выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать". Мероприятия проходят по всей стране. Наши активисты проводят встречи со школьниками и студентами и возлагают цветы в память о Героях Сталинграда", - приводит пресс-служба слова Демидова. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html
https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html
москва
сталинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996891208_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_249706e542182f39b36df59632e362e1.jpg
Активисты почтили память героев Сталинградской битвы на ВДНХ
Активисты МГЕР и "Волонтерской Роты" на ВДНХ в Москве почтили память героев Сталинградской битвы, развернув 300-метровую георгиевскую ленту и выстроившись в силуэт памятника "Родина-Мать" и надпись "Зовет".
2025-02-02T14:56
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сталинград, молодая гвардия единой россии, мгер, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сталинград, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы
На ВДНХ три тысячи активистов МГЕР выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать"