https://ria.ru/20250202/vdnh-1996894857.html

На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы

На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025

На ВДНХ почтили память героев Сталинградской битвы

Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память героев Сталинградской битвы и выстроились в силуэт памятника... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:56:00+03:00

2025-02-02T14:56:00+03:00

2025-02-02T14:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

сталинград

молодая гвардия единой россии

мгер

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память героев Сталинградской битвы и выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать" на ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР. "В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Москве более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" на ВДНХ развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать" и надпись "ЗОВЕТ", - говорится в сообщении пресс-службы. Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в мировой истории. "Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг наших предков, которые отстояли Сталинград ценой собственных жизней. Сегодня в память о Победе в Сталинградской битве в Москве более 3 тысяч наших активистов выстроились в силуэт памятника "Родина-Мать". Мероприятия проходят по всей стране. Наши активисты проводят встречи со школьниками и студентами и возлагают цветы в память о Героях Сталинграда", - приводит пресс-служба слова Демидова. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html

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москва

сталинград

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Активисты почтили память героев Сталинградской битвы на ВДНХ Активисты МГЕР и "Волонтерской Роты" на ВДНХ в Москве почтили память героев Сталинградской битвы, развернув 300-метровую георгиевскую ленту и выстроившись в силуэт памятника "Родина-Мать" и надпись "Зовет". 2025-02-02T14:56 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, сталинград, молодая гвардия единой россии, мгер, 80-летие победы в великой отечественной войне