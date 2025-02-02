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В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 02.02.2025
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21:30 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/vashington-1996925162.html
В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе
В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе - РИА Новости, 02.02.2025
В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе над Потомаком отслужили в православном храме в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2025
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе над Потомаком отслужили в православном храме в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. В богослужении приняли участие несколько десятков прихожан Свято-Иоанно-Предтеченского Собора в американской столице. Олеся Тейлор из Мэриленда, погибшая вместе со своей 12-летней дочерью-фигуристкой Оливией Тер, была прихожанкой храма. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html
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в мире, сша, мэриленд, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Мэриленд, Дональд Трамп, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе

В православном храме в Вашингтоне прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе над Потомаком отслужили в православном храме в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
В богослужении приняли участие несколько десятков прихожан Свято-Иоанно-Предтеченского Собора в американской столице. Олеся Тейлор из Мэриленда, погибшая вместе со своей 12-летней дочерью-фигуристкой Оливией Тер, была прихожанкой храма.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пилот-трансгендер заявил, что не причастен к авиакатастрофе в США
31 января, 20:24
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
30 января, 19:30
 
В миреСШАМэрилендДональд ТрампAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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