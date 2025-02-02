В православном храме в США отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе
В православном храме в Вашингтоне прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе над Потомаком отслужили в православном храме в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
В богослужении приняли участие несколько десятков прихожан Свято-Иоанно-Предтеченского Собора в американской столице. Олеся Тейлор из Мэриленда, погибшая вместе со своей 12-летней дочерью-фигуристкой Оливией Тер, была прихожанкой храма.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.