https://ria.ru/20250202/vashington-1996853984.html

СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины

СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины

Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:55:00+03:00

2025-02-02T03:55:00+03:00

2025-02-02T03:55:00+03:00

в мире

сша

вудро вильсон

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_680:431:3064:1772_1920x0_80_0_0_dca876975a15fb0bc600498036fa2b75.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek. "Спасатели продолжили поиски среди останков самолета в реке Потомак, в районе моста Вудро Вильсона было обнаружено тело взрослого мужчины… Власти заявили, что смерть не связана с авиакатастрофой", - пишет издание. Отмечается, что полиция начала расследование. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.

https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вудро вильсон, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном