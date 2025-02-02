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СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.02.2025
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03:55 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/vashington-1996853984.html
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины
Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T03:55:00+03:00
2025-02-02T03:55:00+03:00
в мире
сша
вудро вильсон
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek. "Спасатели продолжили поиски среди останков самолета в реке Потомак, в районе моста Вудро Вильсона было обнаружено тело взрослого мужчины… Власти заявили, что смерть не связана с авиакатастрофой", - пишет издание. Отмечается, что полиция начала расследование. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html
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в мире, сша, вудро вильсон, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вудро Вильсон, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины

Newsweek: в реке Потомак в Вашингтоне, куда упал самолет, нашли тело мужчины

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek.
"Спасатели продолжили поиски среди останков самолета в реке Потомак, в районе моста Вудро Вильсона было обнаружено тело взрослого мужчины… Власти заявили, что смерть не связана с авиакатастрофой", - пишет издание.
Отмечается, что полиция начала расследование.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
02:21
 
В миреСШАВудро ВильсонРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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