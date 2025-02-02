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СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины
Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T03:55:00+03:00
2025-02-02T03:55:00+03:00
2025-02-02T03:55:00+03:00
в мире
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вудро вильсон
рональд рейган
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские спасатели нашли тело неизвестного мужчины в вашингтонской реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek. "Спасатели продолжили поиски среди останков самолета в реке Потомак, в районе моста Вудро Вильсона было обнаружено тело взрослого мужчины… Власти заявили, что смерть не связана с авиакатастрофой", - пишет издание. Отмечается, что полиция начала расследование. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html
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в мире, сша, вудро вильсон, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вудро Вильсон, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: в реке Потомак, куда упал самолет, нашли тело мужчины
Newsweek: в реке Потомак в Вашингтоне, куда упал самолет, нашли тело мужчины