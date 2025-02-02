https://ria.ru/20250202/vaktsina-1996932365.html

В Руанде начинают испытания вакцины против лихорадки Эбола

В Руанде начинают испытания вакцины против лихорадки Эбола - РИА Новости, 02.02.2025

В Руанде начинают испытания вакцины против лихорадки Эбола

Власти Руанды готовятся к испытанию вакцины против лихорадки Эболы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление исполнительного директора... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:58:00+03:00

2025-02-02T22:58:00+03:00

2025-02-02T22:58:00+03:00

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здоровье - общество

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руанда

кампала

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Руанды готовятся к испытанию вакцины против лихорадки Эболы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление исполнительного директора Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу. В четверг действующий постоянный секретарь министерства здравоохранения Уганды Диана Антвин сообщила, что случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в столице страны городе Кампала. "Угандийские чиновники готовятся к развертыванию экспериментальной вакцины в рамках усилий по пресечению вспышки лихорадки Эбола в столице Кампале", - говорится в материале агентства. По словам Калибу, в настоящее время ученые разрабатывают протоколы исследований, планируется ввести более 2 тысяч доз вакцин. При этом он отметил, что вакцина еще не лицензирована, а для получения всех необходимых разрешений протокол ускоряется. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что направляет экспертов в Уганду для оказания помощи властям в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В Роспотребнадзоре ранее выразили готовность оказать содействие Уганде, в пресс-службе ведомства сообщили, что уже направлены предложения по оказанию помощи. Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html

https://ria.ru/20250131/rospotrebnadzor-1996560210.html

уганда

руанда

кампала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, уганда, руанда, кампала, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)