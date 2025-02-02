https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID - РИА Новости, 03.02.2025
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID
Агентство США по международному развитию USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия, заявил американский предприниматель и глава... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T22:38:00+03:00
2025-02-02T22:38:00+03:00
2025-02-03T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X."Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?" — написал он.Ранее Маск назвал USAID преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250202/zaharova-1996868088.html
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в мире, сша, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID
Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия