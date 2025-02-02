https://ria.ru/20250202/ukraina-1996929628.html

Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК

Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК - РИА Новости, 02.02.2025

Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК

Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине прошли до 27% военнообязанных, имевших статус ограниченно пригодного к военной службе, сообщил представитель РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:21:00+03:00

2025-02-02T22:21:00+03:00

2025-02-02T22:21:00+03:00

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

ирина верещук

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине прошли до 27% военнообязанных, имевших статус ограниченно пригодного к военной службе, сообщил представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 января сообщил, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук отметила, что штрафовать тех, кто не успел повторно пройти медкомиссию до 5 февраля пока штрафовать не будут. "На данный момент прошло (ВВК повторно - ред.) около 20-27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. При этой нагрузке на территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) есть логика в том, чтобы этот срок продлить, чтобы люди смогли это сделать, чтобы был установлен их актуальный статус и состояние здоровья", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, ирина верещук, верховная рада украины, вооруженные силы украины