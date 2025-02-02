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Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК - РИА Новости, 02.02.2025
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22:21 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996929628.html
Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК
Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК - РИА Новости, 02.02.2025
Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК
Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине прошли до 27% военнообязанных, имевших статус ограниченно пригодного к военной службе, сообщил представитель РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:21:00+03:00
2025-02-02T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине прошли до 27% военнообязанных, имевших статус ограниченно пригодного к военной службе, сообщил представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 января сообщил, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук отметила, что штрафовать тех, кто не успел повторно пройти медкомиссию до 5 февраля пока штрафовать не будут. "На данный момент прошло (ВВК повторно - ред.) около 20-27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. При этой нагрузке на территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) есть логика в том, чтобы этот срок продлить, чтобы люди смогли это сделать, чтобы был установлен их актуальный статус и состояние здоровья", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, ирина верещук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Почти треть ограниченно годных к службе украинцев повторно прошли ВВК

На Украине повторно прошли медкомиссию до 27% ограниченно годных военнообязанных

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине прошли до 27% военнообязанных, имевших статус ограниченно пригодного к военной службе, сообщил представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 января сообщил, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук отметила, что штрафовать тех, кто не успел повторно пройти медкомиссию до 5 февраля пока штрафовать не будут.
«
"На данный момент прошло (ВВК повторно - ред.) около 20-27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. При этой нагрузке на территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) есть логика в том, чтобы этот срок продлить, чтобы люди смогли это сделать, чтобы был установлен их актуальный статус и состояние здоровья", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона.
Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.
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