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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996914480.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:07:00+03:00
2025-02-02T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 11.19 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Чуть позже ее объявили в Харьковской. После 18.53 она распространилась на Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую, Кировоградскую и Киевскую. При этом в Киеве тревогу не объявляли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 11.19 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Чуть позже ее объявили в Харьковской. После 18.53 она распространилась на Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую, Кировоградскую и Киевскую.
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При этом в Киеве тревогу не объявляли.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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