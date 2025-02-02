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Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996914033.html
Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - РИА Новости, 02.02.2025
Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
Украина может остаться без военной помощи со стороны Чехии из-за возможной победы оппозиционной партии ANO, пишет Financial Times. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:03:00+03:00
2025-02-02T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
андрей бабиш
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украина может остаться без военной помощи со стороны Чехии из-за возможной победы оппозиционной партии ANO, пишет Financial Times."Международные усилия, предпринимаемые под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины, оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша, который, как ожидается, вернется в политику на выборах в конце этого года", — говорится в публикации.Как отмечает издание, партия пообещала приостановить инициативу по боеприпасам для Украины, если она вернется к власти.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996906696.html
https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html
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в мире, чехия, украина, андрей бабиш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Андрей Бабиш
Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника

FT: Чехия может остановить помощь Украине в случае победы партии ANO

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украина может остаться без военной помощи со стороны Чехии из-за возможной победы оппозиционной партии ANO, пишет Financial Times.
"Международные усилия, предпринимаемые под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины, оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша, который, как ожидается, вернется в политику на выборах в конце этого года", — говорится в публикации.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
Вчера, 17:43
Как отмечает издание, партия пообещала приостановить инициативу по боеприпасам для Украины, если она вернется к власти.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияУкраинаАндрей Бабиш
 
 
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