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Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине - РИА Новости, 02.02.2025
Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
Ситуация на фронте для Украины складывается неблагоприятная, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:43:00+03:00
2025-02-02T17:43:00+03:00
2025-02-02T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ситуация на фронте для Украины складывается неблагоприятная, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild."Фронт на Украине движется в неправильном направлении. <…> Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность", — заявил он.Рютте добавил, что партнеры Киева должны продолжать оказывать помощь Украине и обучать солдат ВСУ, чтобы она заняла "позицию силы".Ранее журнал Spectator писал, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.Как отмечает Минобороны России, мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ, что приводит к сокращению численности украинской армии.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, марк рютте, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Рютте, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
Рютте заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении