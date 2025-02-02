https://ria.ru/20250202/ukraina-1996899252.html
На Украине рассказали о новых обвинениях в колонии, где пытали заключенных
На Украине рассказали о новых обвинениях в колонии, где пытали заключенных - РИА Новости, 02.02.2025
На Украине рассказали о новых обвинениях в колонии, где пытали заключенных
Новые обвинения предъявлены пятерым должностным лицам исправительной колонии на Украине, где пытали заключенных, установлен факт смерти человека от побоев,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:57:00+03:00
2025-02-02T15:57:00+03:00
2025-02-02T15:57:00+03:00
украина
полтавская область
денис малюська
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новые обвинения предъявлены пятерым должностным лицам исправительной колонии на Украине, где пытали заключенных, установлен факт смерти человека от побоев, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, осужденным, прибывшим в колонию, угрожали и избивали, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания администрации учреждения. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений, добавляется в сообщении. "Пятерым должностным лицам государственного учреждения "Божковская исправительная колония №16" сообщено о новом подозрении по статьям "организованная группа", "пытки", действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", - отметили в госбюро расследований. В мае 2024 года на тот момент министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи избиения и пыток в тюрьмах. По его словам, речь шла о Божковской колонии. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях в ряде регионах. Были предъявлены обвинения четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии №16. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Божковская исправительная колония №16 расположена в Полтавской области Украины.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993555292.html
https://ria.ru/20241018/ganchev-1978632303.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область, денис малюська, происшествия
Украина, Полтавская область, Денис Малюська, Происшествия
На Украине рассказали о новых обвинениях в колонии, где пытали заключенных
Работникам украинской колонии предъявили новые обвинения по делу о пытках
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новые обвинения предъявлены пятерым должностным лицам исправительной колонии на Украине, где пытали заключенных, установлен факт смерти человека от побоев, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, осужденным, прибывшим в колонию, угрожали и избивали, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания администрации учреждения. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений, добавляется в сообщении.
"Пятерым должностным лицам государственного учреждения "Божковская исправительная колония №16" сообщено о новом подозрении по статьям "организованная группа", "пытки", действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", - отметили в госбюро расследований.
В мае 2024 года на тот момент министр юстиции Украины Денис Малюська
сообщил, что в стране зафиксированы случаи избиения и пыток в тюрьмах. По его словам, речь шла о Божковской колонии.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях в ряде регионах. Были предъявлены обвинения четырем сотрудникам Божковской исправительной колонии №16. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Божковская исправительная колония №16 расположена в Полтавской области
Украины.